Controlli nei locali pubblici di Siracusa, sicurezza e dehors: il punto del vicesindaco Edy Bandiera

A Siracusa resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento. Negli ultimi mesi sono stati numerosi i controlli effettuati dal servizio annonario della Polizia municipale, con verifiche che in alcuni casi hanno portato a sospensioni o chiusure temporanee delle attività.

Un’attività di vigilanza che, come spiega il vicesindaco Edy Bandiera, parte già dalla fase preliminare delle autorizzazioni. “Il settore delle Attività produttive e lo Sportello unico – chiarisce – lavora a monte, quando vengono presentate le richieste per l’avvio di serate musicali, danzanti o altre forme di pubblico intrattenimento. In quella fase viene acquisita tutta la documentazione necessaria: piani di sicurezza, vie di fuga, certificazioni sugli impianti e sui materiali ignifughi, il tutto asseverato da tecnici abilitati come ingegneri o architetti”.

Alla fase autorizzativa segue poi quella dei controlli sul campo, svolti dalla Polizia municipale, spesso in collaborazione con altre forze di polizia e con enti come Asp e Arpa. “I sopralluoghi servono a verificare che quanto dichiarato in sede di autorizzazione corrisponda allo stato reale dei luoghi – sottolinea Bandiera – e che siano rispettate tutte le prescrizioni legate alla sicurezza e alla prevenzione incendi”.

Nel dibattito con gli operatori del settore, uno dei temi più sentiti resta quello dei dehors e dei costi legati all’occupazione di suolo pubblico. “È una questione che conosciamo bene – spiega il vicesindaco – ed è per questo che ho voluto istituire un tavolo di confronto con commercianti e artigiani. Le ragioni stanno spesso da entrambe le parti: c’è chi ritiene eccessiva la tariffa e chi fa notare che alcuni locali, a fronte di spazi interni ridotti, occupano ampie superfici di suolo pubblico, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico”.

L’obiettivo dell’amministrazione è trovare un punto di equilibrio. “Vogliamo garantire agli esercenti la possibilità di lavorare e di avere spazi esterni a costi sostenibili – conclude Bandiera – ma allo stesso tempo il suolo pubblico è un bene di tutti e deve essere adeguatamente remunerato, affinché le risorse incassate possano essere reinvestite in servizi per la città”.