Controlli, perquisizioni e sequestri tra Ortigia, via Algeri e Pizzuta

Ieri notte i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato a garantire il sereno svolgimento delle attività d’intrattenimento in città, hanno identificato 34 persone e controllato 22 veicoli, tre persone sono state denunciate in stato di libertà e quattro segnalate alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, che ha interessato in Ortigia e le zone di via Algeri e Pizzuta, sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 5.600 euro e 4 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.





Un 40enne con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio è stato denunciato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish.

Un 34enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio è stato denunciato in stato di libertà per violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare dell’obbligo di dimora essendo stato fermato in strada alle 23.35 quando avrebbe dovuto trovarsi a casa.

Un 54enne con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio fermato alla guida della propria autovettura, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 46 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish, marijuana e crack per uso personale.