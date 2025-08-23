Controlli straordinari di prevenzione ai servizi turistici a Siracusa

Nell’ambito di una riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura, la Polizia di Stato ha pianificato mirati controlli volti alla prevenzione e al contrasto di illegalità nel settore dei servizi turistici resi all’utenza in particolare nel centro storico di Ortigia.

Giovedì scorso, agenti della Polizia di Stato, Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme a personale della Polizia Municipale di Siracusa hanno effettuato numerosi controlli nei confronti di titolari di licenze di servizi turistici e di accompagnamento a mezzo di motocarrozzette e velocipedi di utenti che usufruiscono di tali mezzi per visitare l’isola di Ortigia e le zone artistiche ed archeologiche del capoluogo aretuseo.





In tale contesto, è stata intensificata l’azione di prevenzione per assicurare la massima sicurezza agli utenti e lo scrupoloso rispetto delle normative che regolamentano la materia.

I servizi di prevenzione e controllo, sotto il coordinamento della Prefettura e svolti in sinergia tra tutte le forze di polizia, proseguiranno nelle prossime settimane con le medesime modalità operative.