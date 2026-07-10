Controlli sulla Floridia-Canicattini: trovato un chilo di hashish abbandonato in una busta

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e alle Volanti, sono intervenuti nei pressi di un’abitazione sulla Sp 74 che collega Floridia con Canicattini Bagni per la segnalazione di possibili ladri in azione in abitazioni site nella zona.

Giunti sul posto, notando uno scarso traffico veicolare e non riscontrando alcun movimento sospetto nelle adiacenze delle abitazioni indicate, gli investigatori della Squadra Mobile e gli Agenti delle Volanti decidevano di effettuare dei controlli fermando alcuni veicoli in transito. Nell’organizzare uno dei posti di controllo, uno dei Poliziotti notava sul ciglio della strada una busta di plastica piena, avvicinatosi, dalla stessa proveniva un forte odore di sostanza stupefacente.

Infatti, nella borsa si trovavano dieci panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. Con ogni probabilità, il corriere che trasportava la droga aveva abbondonato la sostanza stupefacente dopo essersi accorto che nella zona si stavano eseguendo dei controlli da parte della Polizia di Stato e, per timore di essere scoperto, preferiva disfarsi del compromettente carico.