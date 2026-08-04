Controlli sulle autostrade siracusane: 30 veicoli sanzionati su 132

Cronaca · Polizia Stradale

Nel quadro dell’operazione europea “SAFE HOLIDAY”, inserita nel progetto internazionale del Network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL, lo scorso fine settimana, la Sezione Polizia Stradale di Siracusa, coadiuvata dai Distaccamenti di Noto e Lentini, ha intensificato la presenza di pattuglie in ambito autostradale finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza degliautoveicoli e dei veicoli a due ruote in questo periodo di alto traffico autostradale.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia,

la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).

L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione

Europep 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche. Lo scopo della campagna “Safe Holiday” è quello di intensificare i controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolairtà dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dei sistemi di ritenuta anche per i minori.

Tale attività di controllo ha determinato il controllo di 132 veicoli di cui 30 quelli contravvenzionati per un totale di 34 infrazioni al Codice della Strada.

Tra le irregolarità riscontrate il mancato uso delle cinture di sicurezza, la mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e varie infrazioni sulle condizioni di sicurezza del veicolo

Tale tipo attività di controllo effettuata si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e sicurezza messo in atto dalla Polizia Stradale, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela per tutti gli

utenti della strada.