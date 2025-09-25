Controlli Tari a Siracusa: in 12 giorni scoperti 293 utenti fantasma

Duecentonovantatré utenze Tari “fantasma” e 27.338 euro di sanzioni sono il dato dell’ultimo report sui controlli in materia ambientale effettuati a Siracusa della Polizia municipale. ​Il documento si riferisce al periodo dall’8 al 20 settembre e agli accertamenti sono stati effettuati alla Borgata, in 28 tra strade, vicoli e piazze, attraverso verifiche porta a porta, appostamenti e sopralluoghi. L’attenzione si è concentra maggiormente sull’abbandono di rifiuti in strada e l’iscrizione all’anagrafe della Tari.

​I 293 utenti fantasma sono risultati essere privi dei mastelli consegnati dalla Tekra e non sono stati in grado di dimostrare la ricezione degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti. Sono risultati invece 676 gli utenti in regola nelle aree sottoposte a verifica. ​Parallelamente, insieme al personale Tekra, è stata svolta un’azione di controllo sul conferimento dei rifiuti, con 499 sacchetti aperti e analizzati per individuare indizi sugli autori dell’abbandono illecito. Sono state così elevate 100 sanzioni per un importo complessivo di 16.700 euro. In tutto, a settembre sono stati emessi 164 verbali per complessivi 27.388 euro.

“I risultati di queste due settimane – dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Polizia municipale Sergio Imbrò – dimostrano che la nostra azione di contrasto alle irregolarità ambientali sta producendo effetti concreti. È un lavoro complesso, che richiede la collaborazione di tutti: istituzioni, operatori e cittadini. Solo così possiamo costruire una città più ordinata, pulita e decorosa perché, aldilà dei numeri, i controlli vengono effettuati principalmente per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole. A tutti chiediamo senso civico e responsabilità in quanto è il comportamento quotidiano di ciascuno di noi a fare la differenza”. ​La Polizia municipale continuerà con le attività di controllo in stretta collaborazione con i settori comunali competenti e con la Tekra.