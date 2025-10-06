Controllo del territorio a Priolo, sanzioni per oltre 8mila euro

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa a Priolo Gargallo.

Sabato pomeriggio i Carabinieri di Siracusa e della Stazione di Priolo Gargallo hanno proceduto a una serie di controlli sulle principali arterie identificando oltre cinquanta persone.

Sono stati fermati 29 veicoli, elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 8mila euro, decurtati 40 punti alle patenti, un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sono stati ritirati due documenti di circolazione e una patente di guida.

Due ventenni sono stati segnalati quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.