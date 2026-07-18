Controllo del territorio a Priolo: sequestrate 2 auto e ritirate 2 carte di circolazione

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio effettuato nel comune di Priolo Gargallo, hanno identificato 32 persone, controllato 25 veicoli, contestato 11 violazioni al Codice della Strada, sequestrato due autovetture e ritirato due carte di circolazione.

Le infrazioni accertate hanno riguardato, tra l’altro, la circolazione senza copertura assicurativa, il mancato uso del casco protettivo e l’omessa revisione periodica dei veicoli; l’importo complessivo delle sanzioni elevate supera i 3.000 euro.

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Due persone sono state denunciate in stato di libertà: una 46enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché, sottoposta al divieto di allontanamento dal comune di Priolo Gargallo, è stata controllata presso un centro commerciale di Siracusa; un 24enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato denunciato per guida senza patente, in quanto revocata, con reiterazione della violazione nel biennio.