Controllo del territorio a Rosolini: 9 denunciati per occupazione abusiva di edifici

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, con l’ausilio di tecnici dell’Enel, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Rosolini finalizzato a contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica.
A seguito di dette verifiche sono state denunciate 9 persone per il reato di occupazione abusiva di edifici, 4 delle quali sono state denunciate anche per il reato di furto di energia elettrica.
