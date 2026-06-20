Controllo del territorio a Siracusa e Avola: identificate oltre 120 persone

Per tutto il fine settimana, su disposizione del Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, sono stati ulteriormente implementati i servizi di controllo del territorio in provincia per garantire maggiore sicurezza per tutto il periodo estivo ai cittadini e ai numerosi turisti già presenti nel siracusano ed in particolare nelle zone costiere.

Ieri sera i controlli si sono concentrati nella zona di Avola dove gli agenti dei Commissariato hanno svolto un capillare servizio soprattutto nelle zone maggiormente interessate dalla movida, identificando 54 persone e controllando 28 mezzi. Due persone, trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa.

Anche a Siracusa è stato intensificato il controllo del territorio ponendo particolare attenzione alla repressione dei fenomeni di imprudenza durante la guida di autovetture e motocicli al fine di garantire il rispetto delle norme del codice della strada per la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti.

Nel complesso, nella giornata di ieri sono state identificate 69 persone e controllati 20 mezzi. Sono state presidiate, nelle ore serali, le zone in cui si concentra la movida al fine di garantire la sicurezza dei più giovani ponendo particolare attenzione al rispetto delle leggi che vietano la somministrazione di alcol ai minori.

I controlli continueranno per tutto il fine settimana.