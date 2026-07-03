Controllo del territorio, rinforzi per l’Arma: otto marescialli in formazione arrivano nel Siracusano

Otto Marescialli dei Carabinieri, che hanno appena indossato il grado al termine del secondo anno di corso alla Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze, sono giunti al Comando Provinciale di Siracusa e svolgeranno un periodo di tirocinio pratico-applicativo presso le Stazioni delle Compagnie di Siracusa, Noto e Augusta.

Questa mattina sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Dino Incarbone, che ha rivolto loro un saluto di benvenuto sottolineando come questa esperienza sarà preziosa nel loro percorso formativo, umano e professionale, in previsione del futuro impegnativo ruolo che ricopriranno all’interno di reparti dell’Arma. Nella circostanza il Comandante Provinciale ha ribadito l’importanza delle Stazioni Carabinieri che costituiscono non solo un importante presidio di sicurezza ma anche un fondamentale punto di riferimento e di contatto per la cittadinanza soprattutto nei comuni periferici della provincia.

I neo-giunti rappresentano un significativo supporto per i reparti, andando ad inserirsi in una strategia di controllo del territorio rinforzata, si affiancheranno ai colleghi già in servizio e contribuiranno a rafforzare i presidi territoriali per meglio contrastare le dinamiche delittuose, garantire una maggiore sicurezza alla popolazione e rispondere alle esigenze della comunità nel periodo estivo.

Allo stesso tempo i tirocinanti potranno valorizzare e mettere in pratica le nozioni apprese presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, ove il prossimo anno completeranno il proprio percorso formativo di base.