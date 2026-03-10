Controllo del territorio, violazioni al codice della strada: sanzioni

La Polizia di Stato ha svolto, nei giorni scorsi, un’attività di controllo straordinario nel territorio dei comuni di Castiglione di Sicilia e Randazzo, finalizzata a prevenire fenomeni di criminalità e illegalità diffusa.

A coordinare l’intervento sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno fornito una cornice di sicurezza durante lo svolgimento dei controlli sviluppatisi su più fronti. Infatti, sono stati eseguiti accertamenti in attività commerciali ed è stato effettuato un capillare pattugliamento delle strade e delle contrade dei due Comuni interessati, per prevenire la commissione di reati predatori.

In più punti strategici, a cominciare dalle zone con maggiore densità veicolare, sono stati istituiti posti di controllo per monitorare le condotte di automobilisti e motociclisti e contrastare eventuali violazioni al Codice della Strada.

In più circostanze, i poliziotti del Commissariato di Adrano e del Reparto Prevenzione Crimine hanno riscontrato diverse infrazioni che sono state sanzionate come previsto dalla normativa vigente.

Complessivamente, sono state identificate 83 persone, di cui 12 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati 37 veicoli, tra auto e scooter, contestando diverse sanzioni agli indisciplinati alla guida.

Durante le attività di controllo, alcuni anziani si sono avvicinati ai poliziotti per chiedere informazioni sui metodi più efficaci per difendersi da possibili truffe telefoniche, sempre più frequenti a danno proprio delle persone più fragili e vulnerabili. Agli anziani sono stati ricordati i comportamenti da seguire per tenere alla larga i malintenzionati di turno ed è stato distribuito un semplice ed efficace vademecum realizzato dalla Questura di Catania, rivolgendo loro l’invito a partecipare agli incontri già pianificati nel territorio etneo dalla Polizia di Stato nell’ambito della campagna di prevenzione “Insieme, per la sicurezza”.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni.