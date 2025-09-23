In corso da questa mattina un servizio straordinario di verifica e controllo delle utenze di energia elettrica in alcuni stabili di via Algeri a Siracusa. Così come stabilito dal Prefetto di Siracusa nel corso di una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e disposto dal Questore Roberto Pellicone, da questa mattina, è in corso nel quartiere Mazzarrona un servizio straordinario con i tecnici dell’Enel che stanno verificando le condizioni di sicurezza e gli eventuali prelievi abusivi di energia elettrica in alcuni stabili di via Algeri.

Le attività coordinate sul campo dal Dirigente delle Volanti Giuseppe Garro con il supporto di personale del Reparto Mobile di Catania, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale sono volte a mettere in sicurezza numerosissimi allacci abusivi predisposti “artigianalmente” e pertanto particolarmente pericolosi e verificare eventuali prelievi irregolari di allacci alla rete pubblica per alimentare utenze domestiche. Al vaglio degli operatori delle Volanti ci sono già svariate posizioni di allacci completamente irregolari alcuni dei quali alimentavano anche sofisticati sistemi di videosorveglianza.