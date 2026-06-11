Controllo di vicinato, sette Comuni degli Iblei aderiscono al protocollo in Prefettura

Un nuovo strumento di sicurezza partecipata per rafforzare il controllo del territorio e contrastare fenomeni di microcriminalità. È stato sottoscritto questa mattina, nel Palazzo del Governo di Siracusa, il Protocollo d’intesa per il “Controllo di vicinato” tra la Prefettura e i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

Alla firma dell’accordo hanno preso parte il Prefetto di Siracusa, insieme ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e ai sindaci dei sette Comuni aderenti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di sicurezza integrata e punta a migliorare le condizioni di sicurezza urbana e la vivibilità dei territori attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Il progetto era stato condiviso nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nasce anche in risposta ai recenti episodi di furti e danneggiamenti registrati in diversi centri della zona montana, che hanno spinto le amministrazioni locali a richiedere strumenti aggiuntivi di prevenzione e presidio del territorio.

Cuore dell’iniziativa sarà la creazione di gruppi di “controllo del vicinato”, formati da cittadini volontari che, coordinati dalle amministrazioni comunali, avranno il compito di segnalare alle Forze di Polizia situazioni anomale, movimenti sospetti o elementi ritenuti meritevoli di attenzione.

Si tratta, viene precisato nel protocollo, di una forma di vigilanza esclusivamente passiva. I cittadini non saranno chiamati a svolgere attività di controllo diretto né tantomeno a sostituirsi alle Forze dell’Ordine, ma contribuiranno attraverso l’osservazione del territorio e la tempestiva comunicazione di eventuali criticità.

L’accordo definisce anche i compiti dei soggetti coinvolti. I Comuni dovranno promuovere il progetto, favorire la costituzione dei gruppi e mantenere il raccordo con la Polizia Locale. La Prefettura avrà invece il compito di coordinare e monitorare l’attuazione del protocollo, mentre le Forze di Polizia organizzeranno momenti formativi dedicati ai coordinatori dei gruppi, fornendo indicazioni operative e supporto informativo.

Particolarmente apprezzato dagli amministratori locali, il progetto punta non soltanto a rafforzare il controllo del territorio, ma anche a favorire la partecipazione attiva dei cittadini, il senso civico e la coesione sociale, elementi considerati fondamentali per migliorare la percezione di sicurezza nelle comunità.

Il protocollo avrà una durata di due anni e sarà sottoposto a verifiche periodiche per valutarne l’efficacia. Non si esclude, inoltre, che l’iniziativa possa essere estesa in futuro ad altri Comuni della provincia di Siracusa.