Controllo straordinario del territorio a Priolo e Sortino

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, al fine di elevare il livello di sicurezza dei cittadini di Priolo e di Sortino hanno svolto un meticoloso servito di controllo del territorio nei due centri del siracusano.

Il dispositivo di prevenzione e controllo ha predisposto l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 721 persone e di controllare 71 veicoli. Sono state elevate sette sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Il controllo del territorio continuerà in altre località della zona nord e montana anche al fine di contrastare la recrudescenza di atti criminali.