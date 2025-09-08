Controllo straordinario del territorio, due denunciati a Floridia per guida in stato di ebbrezza

Sabato sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto a Floridia, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e altre misure limitative della libertà personale, eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Nel corso dei controlli su strada i militari hanno identificato 55 persone, controllato 32 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per circa 2mila euro.





Un 61enne e un 55enne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per guida in stato di ebbrezza e un 23enne per recidiva di guida senza patente.

Inoltre, tre persone, di età compresa tra i 36 e i 45 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina, hashish e crack per uso personale.