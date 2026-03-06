Convegno Confindustria Siracusa, Gennuso (FI): “Polo industriale colonna dell’economia siciliana. Governo Schifani sempre presente”

“Il convegno di oggi a Confindustria Siracusa non è stato un semplice momento di confronto accademico: è stato un segnale politico preciso. Il Governo regionale c’era, la presenza dell’assessore regionale Tamajo lo testimonia, con attenzione e proposte concrete, e questo conta. Il polo industriale siracusano è una delle colonne vertebrali dell’economia siciliana. Non un’eredità del passato da gestire in declino, ma una realtà che può e deve avere un futuro competitivo. La piattaforma IRSAP e i nuovi bandi regionali sono strumenti concreti in questa direzione: opportunità che le imprese del territorio devono essere messe in condizione di cogliere pienamente. È giusto che il tema della riconversione sia sul tavolo. Le politiche ambientali europee non sono un ostacolo da aggirare ma una cornice entro cui costruire una nuova competitività. La sfida è coniugare sostenibilità e occupazione — e quando si parla di migliaia di posti di lavoro, questa sfida non ammette improvvisazione né soluzioni ideologiche. Come ha ben detto il presidente Bivona, il polo siracusano ha un’importanza che va oltre i confini provinciali: è una questione regionale. Per questo continuerò a lavorare affinché gli investimenti pubblici e privati convergano su questo territorio con la stessa determinazione che oggi si è respirata in sala. La Sicilia produttiva non vuole assistenza: vuole regole chiare, infrastrutture adeguate e una governance che sappia fare da facilitatore. Su questo fronte, il lavoro è appena iniziato”, così il deputato regionale di Forza Italia sul convegno di oggi dal titolo “Sviluppo industriale in Sicilia”.