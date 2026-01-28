Ultime news

Convegno sugli Strumenti di tutela dei soggetti fragili con il Comune di Siracusa

Evento formativo di tre giornate dedicato alla tutela dei soggetti vulnerabili

Dal 29 al 31 gennaio 2026, all’Hotel Relax di Siracusa, si terrà un evento formativo di tre giornate dedicato alla tutela dei soggetti vulnerabili, all’amministrazione di sostegno e agli strumenti alternativi di protezione giuridica, con uno sguardo attento ai temi della disabilità, dell’inclusione e dei diritti della persona.

All’evento formativo, promosso dal CSVE – Centro Servizi per il Volontariato Etneo e dalla Camera Civile di Siracusa, hanno aderito il Comune di Siracusa, il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa e la Cooperativa sociale Valica, che hanno concesso al progetto il patrocinio morale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura della protezione e della responsabilità sociale, offrendo momenti di approfondimento e confronto su strumenti fondamentali per garantire dignità, autonomia e supporto alle persone in condizioni di fragilità. Un tema di grande attualità, che riguarda non solo i professionisti, ma l’intera comunità, chiamata a costruire reti di tutela sempre più efficaci e rispettose dei diritti umani.

Un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo sociale del diritto, rafforzare le competenze e contribuire a una società più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone con disabilità e dei soggetti vulnerabili.

Tre giornate di formazione, dialogo e crescita condivisa.


