Convenzione tra Comune e Parco archeologico: fino a 600 mila euro per servizi, decoro e promozione

La Giunta comunale di Siracusa ha approvato lo schema di convenzione con il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai per il programma degli interventi 2026. L’accordo consente al Parco archeologico di destinare ai Comuni una quota pari al 15% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso, fino a un massimo di 600 mila euro annui.

Le risorse serviranno a potenziare i servizi legati alla fruizione dei principali siti archeologici cittadini, tra cui Neapolis, Castello Eurialo, circuito delle mura dionigiane, terme di via Zappalà, Ginnasio romano, Tempio di Giove Olimpio e area archeologica tra viale Paolo Orsi, via Basento e piazza Adda.

Per il 2026 il programma concordato tra Comune e Parco prevede quattro linee di intervento: 300 mila euro per il potenziamento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nelle vie di accesso e nelle pertinenze dei siti; 150 mila euro per il potenziamento dei servizi di mobilità e trasporto pubblico locale da e verso i poli archeologici; 50 mila euro per manutenzione ordinaria, decoro urbano e riqualificazione delle aree limitrofe; 100 mila euro per iniziative di coproduzione istituzionale finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione dell’identità culturale del territorio.

La convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata alla scadenza, a condizione che vengano correttamente eseguiti gli interventi e rendicontate le somme utilizzate.

Il Comune si impegna a garantire attività aggiuntive per migliorare viabilità, sicurezza, decoro urbano, raccolta rifiuti e promozione turistica, mentre il Parco manterrà funzioni di vigilanza, ispezione e coordinamento sugli interventi realizzati all’interno del perimetro dei siti culturali. L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo, anche in vista dell’aumento degli eventi culturali e delle visite turistiche attese nei prossimi mesi.