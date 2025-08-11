Convocato il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, 4 punti all’ordine del giorno

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha convocato per oggi, lunedì 11 agosto 2025 alle 10, nella Sala degli Stemmi di Via Roma n. 31 (Palazzo del Governo) a Siracusa, il Consiglio del Libero consorzio.
All’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
3. Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Libero Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
4. Mozione relativa alla nomina dei rappresentanti del Libero Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, a firma dei Consiglieri Cosimo Burti, Gaetano Gennuso, Giuseppe Lupo e Rosario Cavallo.
