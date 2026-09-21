Coppa Fabio Vita, doppio podio per la Polisportiva San Sebastiano Melilli

Sport · Atletica

Doppio risultato per la Polisportiva San Sebastiano alla seconda edizione della Coppa Fabio Vita – Memorial, disputata il 20 settembre. A distinguersi sono stati Maria Grazia Petronelli e Graziano Faraci, presidente della società, entrambi protagonisti nelle rispettive classifiche.

Petronelli ha chiuso la gara al primo posto nella propria categoria, conquistando anche la vittoria assoluta nella classifica femminile. Il risultato le ha permesso di chiudere il Campionato Regionale Libertas al secondo posto e di conquistare il titolo di vice campionessa regionale.

Secondo posto di categoria, invece, per Faraci, che grazie ai risultati ottenuti nel corso della stagione ha concluso al primo posto assoluto il Campionato Regionale Libertas, laureandosi campione regionale.

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La Coppa Fabio Vita era inserita nel Calendario Regionale Libertas ed è stata organizzata dalla 5K Floridia Marathon. Per la Polisportiva San Sebastiano, oltre ai risultati sportivi, la giornata ha avuto anche un particolare valore sul piano umano.

La società e il suo presidente hanno infatti ricevuto un riconoscimento direttamente dalla madre di Fabio Vita, atleta al quale è dedicato il memorial. Un momento particolarmente sentito che ha accompagnato le premiazioni al termine della competizione.

La Polisportiva San Sebastiano ha quindi chiuso la giornata con un titolo regionale, un secondo posto nel campionato e due importanti piazzamenti nella gara, rinnovando al contempo i ringraziamenti agli organizzatori, agli sponsor e a quanti hanno sostenuto l’attività della società.