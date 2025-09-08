Coppa Italia Eccellenza, sorride solo l’Avola. Fuori Palazzolo, Leonzio e Melilli

Sorride solo l’Avola mentre Melilli, eliminata proprio dai rossoblu, Leonzio e Palazzolo dicono già addio alla Coppa Italia Eccellenza.

Questo il bilancio finale del primo turno di Coppa Italia Eccellenza con 3 siracusane su 4 eliminate. Va avanti l’Avola, ma che fatica con i cugini del Melilli: 1 a 1 nel match di ritorno disputato al Di Pasquale, con i rossoblu (in maglia bianca) avanti con Dos Santos e poi raggiunti da Cristaldi. Si arriva ai rigori e serve prima una parata di Santillo e poi il rigore decisivo di Ricca a chiudere la contesa.

Sconfitta casalinga per il Palazzolo con il Modica che forte dell’uno a zero dell’andata vince anche in casa dei gialloverdi 5 a 1 (con tre rigori a favore). La rete dei gialloverdi per il momentaneo 1 a 1 l’ha firmata Suarez.

Partiva dallo 0 3 dell’andata la Leonzio che contro l’Atletico Catania-Viagrande ha subito un’altra sconfitta: 3 a 1 e addio alla Coppa. La rete dei bianconeri è stata firmata da Sangiorgio.

Nel weekend parte invece il campionato con la prima giornata: il Palazzolo riceve la Polisportiva Gioiosa, il Melilli riceve il Niscemi, l’Avola il Messana mentre la Leonzio va in trasferta contro la Nebros.