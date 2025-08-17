Coppa Italia Serie C, il Siracusa si arrende al Foggia: 2-1 allo Zaccheria

Il Siracusa saluta la Coppa Italia di Serie C già al primo turno. Allo Zaccheria finisce 2-1 per i rossoneri di Delio Rossi, con gli azzurri che recriminano per alcune occasioni sfiorate nel finale. Assente Marco Turati, rimasto a Siracusa ufficialmente per un virus, a guidare dalla panchina è stato Fernando Spinelli. In campo un Siracusa giovane e ancora incompleto a una settimana dall’inizio del campionato.

Dopo una prima fase di studio il primo squillo degli azzurri arriva subito dopo il quarto d’ora di gioco con Candiano dal limite che non impegna troppo il portiere Borbei. Il Foggia risponde immediatamente e al 21’ passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Garofalo che spiazza Farroni. Padroni di casa che sul finire della prima frazione sfiorano anche il raddoppio, ma per fortuna degli azzurri la mira dei satanelli è imprecisa.





Nella ripresa la musica non cambia con i rossoneri più ordinati e che verso l’ora di gioco allungano il risultato grazie a Bevilacqua che in contropiede si fa stoppare la prima conclusione da Farroni per poi depositare un comodo tap in a porta ormai sguarnita.

Dopo il secondo schiaffo il Siracusa ha una reazione d’orgoglio e nel giro di 10 minuti si rimette in partita grazie a Contini che di testa dimezza le lunghezze. Gli azzurri ci credono e creano alcune potenziali occasioni per rimettere in equilibrio l’incontro, l’ultima occasione è sui piedi di Guadagni che impegna Borbei. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Foggia e il passaggio del turno per i rossoneri.

Per il Siracusa, eliminazione con rammarico ma anche con qualche segnale positivo: la squadra ha tenuto testa a un avversario più esperto e, nonostante le difficoltà, ha dimostrato carattere.