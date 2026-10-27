Coppa Sicilia, Campipet batte Ibla Melilli 6-3 nell’andata del primo turno

Sport · COPPA SICILIA

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La Campipet ritrova il sorriso in Coppa Sicilia. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, la formazione neroverde torna al successo superando l’Ibla Melilli per 6-3 nella gara d’andata del primo turno della competizione.

Al tensostatico della Cittadella dello Sport, gli aretusei partono con il piede giusto, portandosi in vantaggio con Paredes. Gli ospiti, però, reagiscono prontamente e riescono a ribaltare il risultato, passando sull’1-2.

Quando la prima frazione sembra ormai destinata a chiudersi con il vantaggio del Melilli, arriva la reazione della Campipet: Paredes firma il pareggio, mentre Slimani completa il sorpasso, mandando le squadre al riposo sul 3-2.

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Nella ripresa i padroni di casa mantengono il controllo della gara e continuano a trovare la via del gol. Paredes completa la propria tripletta personale, Slimani mette a segno la doppietta e Genovese contribuisce al successo, fissando il punteggio finale sul 6-3.

Una vittoria importante per il gruppo guidato dal duo Castagnino-Agnello, che ritrova fiducia e può guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni, pur consapevole che il discorso qualificazione resta aperto in vista della gara di ritorno.

Il secondo atto della sfida con l’Ibla Melilli è in programma il 21 novembre sul campo dei melillesi.

Adesso l’attenzione torna al campionato di Serie C2. Sabato 31 ottobre, alle ore 15, la Campipet sarà nuovamente impegnata tra le mura amiche del tensostatico della Cittadella dello Sport, dove affronterà i Chiaramontani nella quinta giornata. L’obiettivo è dare continuità al successo in coppa e ripartire anche in campionato.