Coppa Sicilia da applausi per il Team Cilio di Siracusa

Grande soddisfazione per la ASD CKS 2000 Team Cilio alla “Coppa Sicilia CSEN Karate 2026 – Kumitè”, andata in scena ieri al Palazzetto dello Sport di Caltagirone.

Gli atleti guidati dal maestro Cilio si sono distinti con ottimi risultati, confermando ancora una volta l’impegno, la preparazione e la crescita del team nelle competizioni regionali.

A conquistare il podio sono stati: Giada Lantieri, che ha ottenuto uno splendido 3° posto nella categoria Under 10; Liam Hickey, protagonista di un’ottima gara conclusa con il 2° posto nella categoria Under 10; Lucia Castelli, che ha conquistato il 2° posto nella categoria Esordienti.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani karateka provenienti da tutta la Sicilia, regalando incontri emozionanti e un alto livello tecnico nel kumitè.

Grande soddisfazione in casa ASD CKS 2000 Team Cilio, non solo per i risultati ottenuti sul podio, ma anche per la prova positiva di tutti gli altri atleti che, pur non riuscendo a classificarsi tra i primi, hanno dimostrato determinazione, spirito sportivo e importanti miglioramenti sul tatami.

Il maestro Cilio ha espresso apprezzamento per l’impegno e la dedizione mostrati dai suoi ragazzi, sottolineando come ogni gara rappresenti un’occasione di crescita sportiva e personale.