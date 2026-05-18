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Coppa Sicilia da applausi per il Team Cilio di Siracusa

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani karateka provenienti da tutta la Sicilia

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani karateka provenienti da tutta la Sicilia

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Grande soddisfazione per la ASD CKS 2000 Team Cilio alla “Coppa Sicilia CSEN Karate 2026 – Kumitè”, andata in scena ieri al Palazzetto dello Sport di Caltagirone.

Gli atleti guidati dal maestro Cilio si sono distinti con ottimi risultati, confermando ancora una volta l’impegno, la preparazione e la crescita del team nelle competizioni regionali.

A conquistare il podio sono stati: Giada Lantieri, che ha ottenuto uno splendido 3° posto nella categoria Under 10; Liam Hickey, protagonista di un’ottima gara conclusa con il 2° posto nella categoria Under 10; Lucia Castelli, che ha conquistato il 2° posto nella categoria Esordienti.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani karateka provenienti da tutta la Sicilia, regalando incontri emozionanti e un alto livello tecnico nel kumitè.

Grande soddisfazione in casa ASD CKS 2000 Team Cilio, non solo per i risultati ottenuti sul podio, ma anche per la prova positiva di tutti gli altri atleti che, pur non riuscendo a classificarsi tra i primi, hanno dimostrato determinazione, spirito sportivo e importanti miglioramenti sul tatami.

Il maestro Cilio ha espresso apprezzamento per l’impegno e la dedizione mostrati dai suoi ragazzi, sottolineando come ogni gara rappresenti un’occasione di crescita sportiva e personale.


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