Coppa Sicilia, l’Atletico Siracusa perde a Carlentini: tra sette giorni il ritorno

Sport · Partita di Andata

L’Atletico Siracusa scivola a Carlentini. Va alla squadra di casa la gara di andata del primo turno di Coppa Sicilia. Finisce 4-3 una partita combattuta, a tratti spigolosa, ma corretta. Sotto di due reti (a segno Cammarata e Lentini, su rigore), la compagine allenata da Roberto Regina reagisce con veemenza, accorciando le distanze con Latina, che poi trova anche il gol del pareggio con cui si conclude il primo tempo. Nella ripresa gli ospiti completano la rimonta, andando a segno con un gran colpo di testa di Carrabino, ma subiscono la terza marcatura da Cammarata e il gol del definitivo 4-3 siglato da Bruno.

Con il Club Real Sicilia estromesso dal triangolare per aver lasciato il campo mercoledì scorso a 20 minuti dalla fine, a giocarsi la qualificazione al prossimo turno saranno le due compagini siracusane, che torneranno ad affrontarsi mercoledì prossimo alle 14,30 al “Nicola De Simone” nella partita di ritorno.

“La nota positiva – sottolinea mister Regina – è stata la reazione della squadra, che non si è disunita nei momenti più difficili, riuscendo a ribaltare il risultato, anche se poi non siamo stati in grado di mantenere il vantaggio. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro consueto gioco per le condizioni di un campo in terra battuta in cui anche un semplice controllo di palla talvolta risultava parecchio complicato a causa dei rimbalzi irregolari. Sono comunque contento della prestazione”.

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Per il presidente Enrico Abbruzzo, “la squadra ha dato il massimo, lottando alla pari su un campo difficile e contro un avversario ostico. Il Carlentini è abituato a giocare su quel terreno di gioco, noi no. Era davvero difficile chiedere di più ai ragazzi su un campo in pessime condizioni. Siamo anche scesi in campo in formazione rimaneggiata, viste le numerose assenze. Dispiace aver perso, ma la qualificazione resta aperta e ce la giocheremo in casa nostra mercoledì prossimo”