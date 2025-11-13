Corecom Sicilia, primo “Media Education Day” a Siracusa: circa 200 studenti protagonisti

Sono stati poco meno di 200 gli studenti protagonisti del primo Media Education Day, il programma di diffusione di buone pratiche digitali per la navigazione in rete e uso consapevole e responsabile dei social promosso dal Corecom Sicilia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, nell’ambito delle funzioni in materia di web e minori delegate dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La prima tappa si è svolta all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, guidato dalla Dirigente Pinella Giuffrida (presente in videocollegamento da remoto), dove il Presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia e il Commissario dello stesso organismo Aldo Mantineo, assieme al vicedirigente dell’Istituto Marco Vero hanno incontrato gli alunni delle seconde classi per compiere un “viaggio” attraverso la rete utilizzando le pagine dell’Abbecedario della Media Education, la pubblicazione realizzata dal Corecom Sicilia che attraverso ventuno parole-chiave porta i ragazzi a scoprire e riscoprire aspetti, concetti e termini legati al mondo digitale per una corretta fruizione delle innumerevoli risorse che questo offre.

Il secondo appuntamento ha visto invece protagonisti gli studenti della seconda e della quarta classe del Liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale “Luigi Einaudi” che, a conclusione di un percorso formativo di 14 ore (che per effetto di un’intesa Agcom-Ministerio dell’Istruzione e del Merito confluiscono nel portfolio di Cittadinanza Digitale di ciascun alunno) articolato in sette incontri monotematici, hanno conseguito il Patentino Digitale. Dopo aver superato brillantemente la prova finale, realizzata in modalità digital gaming, i 34 studenti alla presenza della Dirigente Egizia Sipala hanno ricevuto dal Presidente Peria Giaconia e dal Commissario e coordinatore del progetto Mantineo il patentino del Corecom Sicilia che attesta la loro capacità nell’utilizzare rete e social in maniera responsabile e consapevole.