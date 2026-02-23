Corpo carbonizzato a Carlentini: si segue la pista mafiosa

Non c’è ancora l’ufficialità sull’esito dell’esame del Dna sul corpo carbonizzato nell’auto trovata bruciata a Carlentini, ma sembrano esistere pochi dubbi sul fatto che appartenesse a Salvatore Privitera, il 35enne di cui si erano perse le tracce e che venne ritrovato il giorno dell’Epifania. Un triste epilogo per una vicenda su cui adesso sta procedendo la Direzione distrettuale antimafia di Catania con il coordinamento del Pm Alessandro Sorrentino e in cui è stato applicato per l’indagine il Pm titolare dell’inchiesta a Siracusa, Salvatore Grillo.

Sono note agli inquirenti le cause che hanno provocato la morte dell’uomo originario di Catania, ma il riserbo è totale e si stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima e le implicazioni con la mafia.

A seguito dell’esame autoptico svolto dal medico legale Giuseppe Ragazzi e dagli accertamenti scientifici sui resti umani rinvenuti all’interno della Volkswagen T-Roc, ritrovata completamente carbonizzata in contrada San Demetrio, l’ipotesi di reato su cui lavorano gli investigatori è quella di omicidio.

La decisione del trasferimento del fascicolo è principalmente sui fatti avvenuti e riconducibili ad ambienti mafiosi, ma ha riflessi anche territoriali, poiché il terreno in cui è stata ritrovata l’auto non sarebbe in contrada San Demetrio ma in territorio di Catania.