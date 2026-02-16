Corrado Caruso è il nuovo Segretario Aziendale UIL FPL del Comune di Siracusa. Ispettore di Polizia Municipale, 54 anni, Caruso porta nel sindacato una visione chiara: rendere più efficiente la “macchina” comunale ottimizzando l’impiego del personale, con un equilibrio concreto tra qualità dei servizi ai cittadini e tutele per i lavoratori.

“Occorre dare servizi, ma anche risposte alle esigenze dei dipendenti: formazione, retribuzione e famiglia – dice Caruso -. La UIL FPL è alla ricerca di un dialogo costante con le amministrazioni: serve sempre di più una simbiosi per far funzionare meglio l’amministrazione e vogliamo essere sempre più un punto di riferimento”.

Il sindacato, afferma di avere progetti e obiettivi precisi: lavorare per un Comune più efficiente, capace di garantire servizi in tempi certi e con modalità adeguate alle esigenze della comunità.