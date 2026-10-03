“Corri Melilli”, tre domeniche tra sport e natura alla scoperta del territorio

Sport, natura, benessere e valorizzazione del territorio si incontrano con “Corri Melilli”, l’iniziativa promossa dal Comune di Melilli che, nelle domeniche del 4, 11 e 18 ottobre, accompagnerà cittadini, associazioni sportive e visitatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi della “Terrazza degli Iblei”.
Tre appuntamenti pensati per vivere parchi e aree naturalistiche attraverso l’attività fisica all’aria aperta, facendo dello sport un’occasione di socialità, benessere e conoscenza del territorio.
Il primo appuntamento è in programma domenica 4 ottobre, con partenza alle 17.30 dal Campo Sportivo e percorso verso il Parco San Sebastiano, l’area verde che circonda il Santuario e che rappresenta uno degli spazi cittadini dedicati al tempo libero, al fitness e alla socialità. Il parco è stato recentemente interessato da interventi di manutenzione e sarà ulteriormente valorizzato grazie a un progetto europeo di oltre 130 mila euro, finalizzato a migliorarne accessibilità e fruizione.
L’appuntamento sarà curato dall’A.S.D. genYo.
La seconda giornata, domenica 11 ottobre, sarà dedicata alla Sughereta di Villasmundo, con partenza alle 9.00 dai Campi Villasmundo 2000. L’area naturalistica è stata interessata negli anni da un percorso di recupero e tutela. L’amministrazione comunale ha promosso interventi di bonifica e messa in sicurezza finanziati con oltre un milione e mezzo di euro di risorse regionali, con l’obiettivo di recuperare le aree compromesse e restituirle alla piena fruizione della comunità.
L’attività sarà organizzata dall’A.S.D. Crazy Gym, con momenti di allenamento immersi nella natura.
Il ciclo si concluderà domenica 18 ottobre alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco e Cento Scale, con partenza alle 10.30. In programma allenamento funzionale e corsa sportiva, grazie alla collaborazione dell’A.S.D. Lino’s Gym. La conformazione del luogo permetterà di unire attività fisica, paesaggio e scoperta di uno dei contesti caratteristici di Melilli.
«Con “Corri Melilli” vogliamo raccontare un territorio che non si limita a mostrare la propria bellezza, ma che invita cittadini e visitatori a viverla», dichiara il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, sottolineando il ruolo dello sport come strumento per conoscere il territorio, favorire la socialità e rafforzare il senso di appartenenza.
Tre domeniche, dunque, per camminare, allenarsi, conoscere e vivere Melilli attraverso lo sport e i suoi luoghi naturalistici.