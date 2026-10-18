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Corso Umberto-Via Maielli, lettore segnala due mastelli posizionati sulle strisce pedonali

mastelli

Un lettore, tramite Whatsapp, ci scrive

vi segnalo una situazione incresciosa all’incrocio Corso Umberto – Via Maielli: due mastelli per la spazzatura (luridi, puzzolenti, sfondati) posizionati sulle strisce pedonali.

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