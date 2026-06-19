Corto Maltese approda a Siracusa: mostra, libri e incontri per raccontare il mito del viaggio contemporaneo

Siracusa si prepara ad accogliere uno dei personaggi più iconici della letteratura disegnata mondiale. Dal 3 al 12 luglio, negli spazi di Spazio900 in via Mirabella, andrà in scena “Corto Maltese e il mito del viaggio contemporaneo”, rassegna culturale dedicata all’opera di Hugo Pratt e al suo celebre marinaio, figura che da oltre cinquant’anni continua a esercitare un fascino trasversale su lettori, studiosi e appassionati.

Un appuntamento che intreccia fumetto, letteratura, arte e riflessione culturale e che trova proprio in Siracusa una collocazione ideale. Città di mare, ponte naturale tra Oriente e Occidente, crocevia di popoli e culture, Siracusa condivide infatti con l’universo narrativo di Corto Maltese quella dimensione mediterranea fatta di incontri, contaminazioni e racconti senza confini.

Cuore della manifestazione sarà la mostra “Corto Maltese: il viaggio come arte”, visitabile dal 3 al 12 luglio, con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, escluso il lunedì. Un percorso espositivo pensato per accompagnare il visitatore dentro l’immaginario creato da Pratt: il mare come orizzonte esistenziale, il viaggio come ricerca di sé, i miti del Mediterraneo, l’avventura e il confronto con culture differenti.

L’iniziativa non si limiterà però all’aspetto espositivo. Due giornate saranno infatti dedicate all’approfondimento dell’eredità culturale lasciata da Hugo Pratt e all’evoluzione del fumetto d’autore contemporaneo, grazie alla presenza di Marco Steiner, scrittore e storico collaboratore del maestro veneziano.

Steiner, autore di numerosi racconti dedicati a Corto Maltese, è considerato uno dei principali interpreti contemporanei dell’universo prattiano. Attraverso le sue opere ha continuato a esplorare e sviluppare i temi cari a Pratt: il viaggio, l’avventura, il mistero, la dimensione poetica del mare e il dialogo costante tra storia e immaginazione.

La rassegna sarà inaugurata dai saluti istituzionali del consigliere comunale Ivan Scimonelli e del presidente di Culture Project Hub, Giordano Bernabò. Il primo appuntamento è in programma venerdì 3 luglio alle 18 con un incontro dedicato al fumetto d’autore contemporaneo e alla presentazione dei volumi “Ulisse” e “Simbad”, realizzati da Fabrizio Paladini e Marco Steiner. Interverranno Giancarlo Germanà Bozza e Gianpaolo Terranova, mentre l’introduzione sarà affidata a Miriam Boughdir Yazidi.

Sabato 4 luglio, sempre alle 18, sarà invece la volta di “Corto Maltese e Irene di Boston” e “Un riflesso nel buio”, due opere firmate da Marco Steiner. A dialogare con l’autore saranno Luigi Amato e Benedetto Brandino, con introduzione di Miriam Boughdir Yazidi e moderazione di Gianpaolo Terranova.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di andare oltre il semplice omaggio a un personaggio del fumetto, trasformando l’universo narrativo di Corto Maltese in uno spazio di confronto sui temi del viaggio, dell’identità e dell’incontro tra culture.

In un’epoca caratterizzata da continui cambiamenti e da una crescente complessità sociale e culturale, il marinaio creato da Hugo Pratt continua infatti a rappresentare una figura straordinariamente attuale: un uomo libero, capace di attraversare confini geografici e culturali senza mai rinunciare alla curiosità, al dubbio e alla ricerca.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale Culture Project Hub, in collaborazione con Cong – Hugo Pratt Art Properties, Lega Navale Italiana sezione di Siracusa, Libreria Diana e Mama Comics, con il patrocinio del Comune di Siracusa.

Un’occasione per riscoprire Corto Maltese non soltanto come personaggio letterario, ma come simbolo di una visione del mondo che continua a parlare al presente attraverso il linguaggio universale del viaggio.