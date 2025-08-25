Cosa ci riserva la moda di questo autunno e inverno?

Con l’autunno e l’inverno ormai alle porte, la curiosità riguardo cosa indosseremo nei prossimi mesi si fa sempre più grande. Le passerelle internazionali hanno già dato un assaggio delle nuove proposte, e dalle capitali della moda arrivano ispirazioni che mescolano eleganza senza tempo e dettagli inaspettati.

La stagione fredda 2025/2026 promette di accontentare sia chi ama uno stile sobrio e raffinato, sia chi non ha paura di osare con accostamenti audaci e tessuti ricercati.





Vediamo insieme quali saranno le tendenze a cui andremo incontro e come interpretarle nella vita di tutti i giorni.

I colori must have della stagione

Il colore, in autunno e inverno, non è un dettaglio secondario, ma anzi può trasformare un look semplice in qualcosa di straordinario e comunicare immediatamente il proprio mood e personalità. Quest’anno, la palette della F/W 25/26 è ricca, con toni che evocano calore, sicurezza ed eleganza.

● Nero: Un grande classico che non passa mai di moda. Minimal e sofisticato, sarà protagonista sia nei capi sartoriali che nei look più casual, magari spezzato da accessori luminosi

● Grigio: In tutte le sue sfumature, dal perla al fumo, è il nuovo neutro di tendenza. Perfetto per completi eleganti ma anche per maglieria avvolgente

● Petrolio: Un colore ricco e profondo che dona mistero e charme, ideale per cappotti e abiti da sera

● Rosso: Passionale e deciso, si farà notare soprattutto in dettagli e capi statement

● Polvere: Un tono delicato e polveroso, che ammorbidisce anche i look più rigorosi.

● Verde: Soprattutto nelle sfumature bosco e oliva, porta un tocco naturale ai nostri outfit

● Bordeaux: Intenso e caldo, perfetto per borse, stivali e capispalla

I pattern che faranno la differenza

Oltre ai colori, saranno le stampe e le texture a rendere unici i look della stagione. Le tendenze parlano chiaro: il mix tra tradizione e originalità sarà la chiave vincente.

● Animalier: maculato, zebrato o pitonato, resta un evergreen. Quest’anno si porta in piccole dosi, magari su sciarpe o stivaletti.

● Fiori d’inverno: stampe floreali dai toni scuri e romantici, perfette per abiti midi e bluse leggere da indossare sotto cardigan oversize.

● Pied de poule e quadri: pattern classici che tornano in auge, soprattutto su cappotti, blazer e gonne. Un tocco british che non passa mai inosservato.

Come indossare le nuove tendenze

La moda di quest’anno invita a sperimentare, ma sempre con un occhio alla funzionalità

Cappotti oversize in lana spessa, maglioni a collo alto, gonne plissettate e pantaloni sartoriali si mescolano con capi sportivi e dettagli tech.

Le scarpe spaziano dagli stivali alti e strutturati alle sneakers chunky, passando per eleganti décolleté dal tacco geometrico. Gli accessori, poi, giocano un ruolo fondamentale: cinture ampie per segnare il punto vita, borse a mano dalla forma scultorea e maxi sciarpe che diventano quasi capi d’abbigliamento.

Chi ama un approccio minimal potrà affidarsi alla paletta neutra e ai tagli puliti, mentre chi preferisce distinguersi potrà mixare pattern diversi. L’importante è non aver paura di osare e sentirsi sempre sé stessi.

L’arte di creare il proprio stile

La moda di quest’anno ci invita a raccontare qualcosa di noi attraverso i colori, le stampe e le forme che scegliamo. Che tu preferisca uno stile elegante e misurato o un approccio più audace e creativo, la F/W 25/26 offre tantissime possibilità per esprimere la tua personalità. Basta lasciarsi ispirare, sperimentare e… non dimenticare di divertirsi, perché alla fine, la moda è soprattutto questo: un gioco di creatività e identità.

Se sei alla ricerca di ispirazione o vuoi scoprire i capi più in voga per l’autunno e l’inverno 2025/2026, vedi il catalogo da cui abbiamo tratto ispirazione: potrai trovare idee e abbinamenti per rendere ogni tuo outfit unico e in linea con lo spirito della stagione.