Cosa ci riserva la moda di questo autunno e inverno?

Con l’autunno e l’inverno ormai alle porte, la curiosità riguardo cosa indosseremo nei prossimi mesi si fa sempre più grande. Le passerelle internazionali hanno già dato un assaggio delle nuove proposte, e dalle capitali della moda arrivano ispirazioni che mescolano eleganza senza tempo e dettagli inaspettati.
La stagione fredda 2025/2026 promette di accontentare sia chi ama uno stile sobrio e raffinato, sia chi non ha paura di osare con accostamenti audaci e tessuti ricercati.
Vediamo insieme quali saranno le tendenze a cui andremo incontro e come interpretarle nella vita di tutti i giorni.
I colori must have della stagione
Il colore, in autunno e inverno, non è un dettaglio secondario, ma anzi può trasformare un look semplice in qualcosa di straordinario e comunicare immediatamente il proprio mood e personalità. Quest’anno, la palette della F/W 25/26 è ricca, con toni che evocano calore, sicurezza ed eleganza.
I pattern che faranno la differenza
Oltre ai colori, saranno le stampe e le texture a rendere unici i look della stagione. Le tendenze parlano chiaro: il mix tra tradizione e originalità sarà la chiave vincente.
Come indossare le nuove tendenze
La moda di quest’anno invita a sperimentare, ma sempre con un occhio alla funzionalità
Cappotti oversize in lana spessa, maglioni a collo alto, gonne plissettate e pantaloni sartoriali si mescolano con capi sportivi e dettagli tech.
Le scarpe spaziano dagli stivali alti e strutturati alle sneakers chunky, passando per eleganti décolleté dal tacco geometrico. Gli accessori, poi, giocano un ruolo fondamentale: cinture ampie per segnare il punto vita, borse a mano dalla forma scultorea e maxi sciarpe che diventano quasi capi d’abbigliamento.
Chi ama un approccio minimal potrà affidarsi alla paletta neutra e ai tagli puliti, mentre chi preferisce distinguersi potrà mixare pattern diversi. L’importante è non aver paura di osare e sentirsi sempre sé stessi.
L’arte di creare il proprio stile
La moda di quest’anno ci invita a raccontare qualcosa di noi attraverso i colori, le stampe e le forme che scegliamo. Che tu preferisca uno stile elegante e misurato o un approccio più audace e creativo, la F/W 25/26 offre tantissime possibilità per esprimere la tua personalità. Basta lasciarsi ispirare, sperimentare e… non dimenticare di divertirsi, perché alla fine, la moda è soprattutto questo: un gioco di creatività e identità.
Se sei alla ricerca di ispirazione o vuoi scoprire i capi più in voga per l’autunno e l’inverno 2025/2026, vedi il catalogo da cui abbiamo tratto ispirazione: potrai trovare idee e abbinamenti per rendere ogni tuo outfit unico e in linea con lo spirito della stagione.
