Cosa significa Eureka? Storia, origine e legame con la città di Siracusa

“Eureka!” è un’esclamazione universale che indica entusiasmo e soddisfazione di fronte a una scoperta o alla soluzione di un problema difficile. Ma pochi sanno che questa parola ha origini antiche e affonda le sue radici proprio a Siracusa, grazie al genio immortale di Archimede.

L’origine dell’esclamazione “Eureka”

Il termine deriva dal greco antico εὕρηκα (heùrēka), perfetto indicativo del verbo εὑρίσκω (heurískō), che significa “trovare”. Letteralmente, dunque, “Eureka” vuol dire “ho trovato”.





La leggenda narra che il re Gerone II di Siracusa chiese ad Archimede di verificare se la sua corona fosse stata realizzata in oro puro o se l’orefice avesse usato anche argento, più leggero e meno prezioso.

Archimede e la scoperta nella vasca

Archimede, riflettendo sul problema, ebbe l’intuizione mentre faceva il bagno: notò che l’acqua traboccava dalla vasca e comprese che il volume di un corpo immerso in un liquido corrisponde al volume del liquido spostato. Fu così che intuì il principio della spinta idrostatica, ancora oggi fondamentale in fisica.

Travolto dall’entusiasmo, il matematico siracusano corse per le strade della città gridando “Eureka!”, dando vita a un’espressione che nei secoli sarebbe diventata sinonimo di scoperta e genialità.

Significato moderno di “Eureka”

Oggi la parola “Eureka” viene utilizzata in molte lingue per: indicare la soluzione improvvisa di un problema complesso; celebrare un momento di intuizione o invenzione geniale; esprimere gioia per un successo personale o professionale.

Il legame con Siracusa

Il grido “Eureka” non è solo un termine entrato nell’uso comune, ma rappresenta anche un legame indissolubile tra la città di Siracusa e il suo figlio più illustre: Archimede. Ancora oggi, Siracusa è conosciuta in tutto il mondo come la città del grande scienziato, e la sua storia contribuisce a mantenerne viva la memoria e il fascino.

L’esclamazione “Eureka” è molto più di una semplice parola: è il simbolo della creatività, della scienza e del pensiero che cambia il mondo. E tutto ebbe inizio proprio a Siracusa…