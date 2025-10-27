Cosa vedere e fare a novembre a Siracusa e provincia

Arriva novembre a Siracusa, e con lui l’autunno, le caldarroste, i profumi della campagna e i primi giacchini la sera, mentre di giorno le temperature restano ancora piacevolmente miti.

Un periodo perfetto per vivere la città e scoprire gli eventi che animano Siracusa e la sua provincia tra cultura, enogastronomia e tradizioni.

Ecco cosa fare a Siracusa a novembre 2025, tra festival, fiere e appuntamenti da non perdere.

Documentaria – Festival Internazionale del Cinema Documentario

Noto

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2025

La decima edizione del Festival porta a Noto registi, artisti e amanti del cinema del reale.

Gli eventi si svolgeranno tra il Teatro Tina Di Lorenzo, i Bassi del Municipio, Palazzo Trigona e il Caffè Sicilia.

In programma: masterclass con Ulrich Seidl, workshop con Cineteca dello Stretto e Giulia Cosentino, performance di Canecapovolto, incontri tra cinema e cibo con Corrado Assenza

Un appuntamento imperdibile per chi ama il documentario e la cultura cinematografica.

️️ “Lungo i viali della nostra memoria” – Canicattini Bagni

Sabato 1 novembre 2025 – Alle 10

Cimitero Monumentale, Canicattini Bagni

Torna il 10° itinerario storico–artistico “Lungo i viali della nostra memoria”, un appuntamento culturale che intreccia arte, fede, memoria e identità.

L’iniziativa, organizzata dal Museo TEMPO, valorizza le bellezze monumentali e liberty del Cimitero Monumentale, cuore storico della “Città del Liberty”.

Durante il percorso guidato, studiosi e appassionati faranno conoscere le storie e le figure che hanno segnato la vita culturale e civile di Canicattini, riscoprendo un patrimonio artistico e umano di grande valore.

Fiera dei Morti – Siracusa

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025

Siracusa – Parco dei Villini, Foro Siracusano

Un evento che celebra una delle tradizioni più sentite della cultura siciliana, unendo memoria, artigianato, street food e spettacoli per grandi e bambini.

La Fiera dei Morti di Siracusa offre una grande fiera con stand gastronomici e artigianali, aperta dalle 10 a mezzanotte, con un ricco programma di intrattenimento.

Spettacoli serali:

30 ottobre — Falsi d’Autore

31 ottobre — Dance 2 Dance (Ricordando gli anni ’90)

1 novembre — Radio Freccia (Ligabue Tribute Band)

2 novembre — Toti e Totino

Un appuntamento pensato per tutta la famiglia, dove tradizione e festa si incontrano nel cuore dell’autunno siracusano.

Festa dei Morti – Augusta

Piazza Fontana, Augusta (SR)

2 novembre 2025

Un momento di memoria e tradizione, con mercatini e iniziative culturali dedicate alla Festa dei Morti, simbolo dell’identità siciliana e del legame tra le generazioni.

Campagna Amica – Avola

Avola – Piazza Regina Elena

Dal 5 novembre 2025

Ritornano i Mercati di Campagna Amica, promossi da Coldiretti, per portare i sapori della campagna in città. Ogni mercoledì, dalle 8 alle 14

Qui è possibile acquistare prodotti di stagione, locali e a km zero, direttamente dagli agricoltori.

Un’esperienza autentica per chi ama la buona tavola e vuole sostenere il territorio.

Festa d’Autunno a Porrazzeto (Lentini)

Porrazzeto, Lentini (SR)

9 novembre 2025

Una festa dedicata all’autunno, con prodotti tipici, artigianato, gastronomia, sport e animazione.

Un’occasione per vivere una giornata tra natura, tradizioni e sapori locali, perfetta per famiglie e bambini.

Vinacria – Ortigia Wine Fest

Antico Mercato di Ortigia, Siracusa

23 e 24 novembre 2025

Vinacria è il primo salone professionale dedicato al vino siciliano con uno sguardo internazionale.

Cantine, produttori, operatori e wine lovers si incontrano per raccontare il vino in modo innovativo, inclusivo e contemporaneo.

Oltre ai vini dell’isola, saranno presenti oli, spirits e distribuzioni nazionali e internazionali.

Un vero hub del gusto e dell’innovazione, nel cuore di Ortigia.