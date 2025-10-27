Cosa vedere e fare a novembre a Siracusa e provincia

Arriva novembre a Siracusa, e con lui l’autunno, le caldarroste, i profumi della campagna e i primi giacchini la sera, mentre di giorno le temperature restano ancora piacevolmente miti.
Un periodo perfetto per vivere la città e scoprire gli eventi che animano Siracusa e la sua provincia tra cultura, enogastronomia e tradizioni.
Ecco cosa fare a Siracusa a novembre 2025, tra festival, fiere e appuntamenti da non perdere.
Documentaria – Festival Internazionale del Cinema Documentario
Noto
Dal 30 ottobre al 3 novembre 2025
La decima edizione del Festival porta a Noto registi, artisti e amanti del cinema del reale.
Gli eventi si svolgeranno tra il Teatro Tina Di Lorenzo, i Bassi del Municipio, Palazzo Trigona e il Caffè Sicilia.
In programma: masterclass con Ulrich Seidl, workshop con Cineteca dello Stretto e Giulia Cosentino, performance di Canecapovolto, incontri tra cinema e cibo con Corrado Assenza
Un appuntamento imperdibile per chi ama il documentario e la cultura cinematografica.
️️ “Lungo i viali della nostra memoria” – Canicattini Bagni
Sabato 1 novembre 2025 – Alle 10
Cimitero Monumentale, Canicattini Bagni
Torna il 10° itinerario storico–artistico “Lungo i viali della nostra memoria”, un appuntamento culturale che intreccia arte, fede, memoria e identità.
L’iniziativa, organizzata dal Museo TEMPO, valorizza le bellezze monumentali e liberty del Cimitero Monumentale, cuore storico della “Città del Liberty”.
Durante il percorso guidato, studiosi e appassionati faranno conoscere le storie e le figure che hanno segnato la vita culturale e civile di Canicattini, riscoprendo un patrimonio artistico e umano di grande valore.
Fiera dei Morti – Siracusa
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025
Siracusa – Parco dei Villini, Foro Siracusano
Un evento che celebra una delle tradizioni più sentite della cultura siciliana, unendo memoria, artigianato, street food e spettacoli per grandi e bambini.
La Fiera dei Morti di Siracusa offre una grande fiera con stand gastronomici e artigianali, aperta dalle 10 a mezzanotte, con un ricco programma di intrattenimento.
Spettacoli serali:
30 ottobre — Falsi d’Autore
31 ottobre — Dance 2 Dance (Ricordando gli anni ’90)
1 novembre — Radio Freccia (Ligabue Tribute Band)
2 novembre — Toti e Totino
Un appuntamento pensato per tutta la famiglia, dove tradizione e festa si incontrano nel cuore dell’autunno siracusano.
Festa dei Morti – Augusta
Piazza Fontana, Augusta (SR)
2 novembre 2025
Un momento di memoria e tradizione, con mercatini e iniziative culturali dedicate alla Festa dei Morti, simbolo dell’identità siciliana e del legame tra le generazioni.
Campagna Amica – Avola
Avola – Piazza Regina Elena
Dal 5 novembre 2025
Ritornano i Mercati di Campagna Amica, promossi da Coldiretti, per portare i sapori della campagna in città. Ogni mercoledì, dalle 8 alle 14
Qui è possibile acquistare prodotti di stagione, locali e a km zero, direttamente dagli agricoltori.
Un’esperienza autentica per chi ama la buona tavola e vuole sostenere il territorio.
Festa d’Autunno a Porrazzeto (Lentini)
Porrazzeto, Lentini (SR)
9 novembre 2025
Una festa dedicata all’autunno, con prodotti tipici, artigianato, gastronomia, sport e animazione.
Un’occasione per vivere una giornata tra natura, tradizioni e sapori locali, perfetta per famiglie e bambini.
Antico Mercato di Ortigia, Siracusa
23 e 24 novembre 2025
Vinacria è il primo salone professionale dedicato al vino siciliano con uno sguardo internazionale.
Cantine, produttori, operatori e wine lovers si incontrano per raccontare il vino in modo innovativo, inclusivo e contemporaneo.
Oltre ai vini dell’isola, saranno presenti oli, spirits e distribuzioni nazionali e internazionali.
Un vero hub del gusto e dell’innovazione, nel cuore di Ortigia.
