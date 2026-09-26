Costituito a Priolo Gargallo il primo comitato di Futuro Nazionale del generale Vannacci

Politica · c'è il referente

È stato costituito oggi a Priolo Gargallo il primo comitato di Futuro Nazionale, promosso da un gruppo di giovani priolesi che hanno scelto di impegnarsi nel nuovo progetto politico. Il comitato sarà guidato da Salvatore Giannetto, indicato come referente, insieme ai tesserati Michelangelo Guzzardi, Vincenzo Miraglia, Angelo Carpintieri e Tito Assennato.

Tra gli obiettivi indicati dal nuovo comitato c’è quello di portare avanti sul territorio il progetto politico del Generale Roberto Vannacci, con particolare attenzione alle problematiche che riguardano i giovani e il futuro della comunità priolese.

“Vogliamo contribuire a creare le condizioni affinché i giovani non siano costretti a lasciare Priolo Gargallo per cercare opportunità di lavoro altrove”, è il messaggio espresso dai promotori, che dichiarano inoltre di voler contrastare quella che definiscono la vecchia politica dei favoritismi e del nepotismo, promuovendo invece criteri basati su merito, partecipazione e opportunità.

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Alla costituzione del comitato era presente Giuseppe Giganti, referente del comitato di Siracusa, che ha illustrato ai nuovi aderenti i contenuti dello statuto di Futuro Nazionale e le regole organizzative e di funzionamento alle quali dovranno attenersi i nuovi comitati. Con la nascita del comitato di Priolo Gargallo, i promotori intendono avviare una nuova fase di partecipazione politica sul territorio, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni e portando all’attenzione delle istituzioni le questioni legate al lavoro, alle opportunità per i giovani e allo sviluppo della comunità.