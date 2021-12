Covid 19 in provincia di Siracusa, 174 nuovi casi in 24 ore. Nel capoluogo 444 attuali positivi

Sono 2.131 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 43.199 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 350.236 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 25.165 gli attuali positivi sull’isola (1.530 in più rispetto a ieri.

Di questi 591 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari covid, mentre sono 73 le persone in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 593 persone dimesse o guarite per un totale di 317.667 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 8 decessi (7.404 il totale). La Regione Sicilia comunica che la definizione di caso prevede la conferma con tampone molecolare (circolare prot. 7393 del 25/2/21) pertanto il numero di casi confermati da tampone rapido è pari a 0. I decessi riportati oggi sono avvenuti: 4 il 23/12/21 e 4 il 22/12/21.

Sono Lombardia e Valle d’Aosta le regioni classificate a rischio alto, stando all’ultima settimana di monitoraggio effettuato dalla Cabina di regia dell’Iss. La Sicilia, invece, è fra le cinque Regioni (con Calabria, Marche, la provincia autonoma di Trento, Puglia) con rischio moderato ma ad alta probabilità di progressione a rischio alto, mentre per solo per la provincia autonoma di Bolzano la classificazione è a rischio basso.

Questi i nuovi positivi nelle ultime 24 ore per singola provincia Palermo 437; Catania 765; Messina 257; Siracusa 174; Trapani 157; Ragusa 84; Caltanissetta 142; Agrigento 13 ed Enna 102.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo al momento in città si contano 444 attuali positivi, di questi 32 sono ricoverati con sintomi nei reparti Covid – 25 sono over 70 – e nessuno è in terapia intensiva ma rispetto a ieri ci sono altri 22 positivi in più solo nel capoluogo (il dato riguarda esclusivamente i residenti nel comune di Siracusa) con 400 persone in isolamento fiduciario.