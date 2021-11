Covid 19 in provincia di Siracusa, 22 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 416 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 16.071 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 311.575 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi in Sicilia tornano sopra quota 8mila attestandosi a 8.425 (648 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 333 i ricoverati con sintomi nei reparti Covid ordinari, mentre sono 46 le persone in terapia intensiva con 6 ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 121 nuove persone dimesse o guarite per un totale di 296.101 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registra un nuovo decesso (7.049 il totale).

La Regione Sicilia comunica che in seguito alla verifica sui sistemi informatici da parte dell’ASP di Messina, sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 3722 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 354 sono relativi a periodi precedenti al 05/11/21

I 416 nuovi positivi sull’isola sono così condivi nelle varie province dell’isola: Palermo 68, Catania 180, Messina 455, Siracusa 22, Trapani 13, Ragusa 12, Caltanissetta 9, Agrigento 10 ed Enna 1.

Per quanto riguarda il solo capoluogo aretuseo al momento in città si registrano 204 persone positive, 56 in meno rispetto all’ultimo rilevamento. Di queste 19 sono ricoverate nei vari reparti Covid, mentre nessuna (il dato si riferisce ai soli residenti nella città di Siracusa) è ricoverata in terapia intensiva