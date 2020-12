Covid 19 in provincia di Siracusa, leggero aumento della curva di contagio

Sono 55 i nuovi casi a Siracusa e provincia nelle ultime 24 ore. Il dato è riportato nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulla pandemia pubblicato sul sito del ministero della Salute. In Sicilia sono 878 i nuovi positivi in Sicilia per un totale di 83737 casi dall’inizio dell’emergenza a oggi.

In totale gli attuali positivi sono 33843, di questi 1071 ricoverati con sintomi e 174 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. A fronte di 878 dimessi o guariti, anche oggi bisogna registrare anche 22 decessi per un totale di 2131 decessi totali.

I tamponi effettuati sono pari a 7237. Nel resto della Sicilia i casi sono così suddivisi: Catania 278, Palermo 180, Messina 190, Ragusa 61, Trapani 50, Agrigento 14, Caltanissetta 16, Enna 34.