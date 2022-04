Covid 19 in provincia di Siracusa, meno di 500 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 3.705 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.024 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 1.045.906 il numero di positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 135.235 gli attuali positivi sull’isola.

Di questi sono 951 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 56 i ricoverati in terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri). Rispetto a ieri si contano 9.582 nuovi dimessi o guariti per un totale di 900.327 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si contano altri 16 decessi (10.344 il totale).

La Regione Sicilia riporta che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 741 sono relativi a giorni precedenti al 14/04/22; inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 3 il 14/04/2022 – 11 il 13/04/2022 – 1 il 12/04/2022 – 1 l’11/04/2022.

I nuovi casi sono così distribuiti: Palermo 1081, Catania 838, Messina 817, Siracusa 471, Agrigento 353, Trapani 372, Ragusa 265, Caltanissetta 171, Enna 78.