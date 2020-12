Covid 19, Siracusa terza provincia per maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore

Sono 853 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 8.135 tamponi analizzati. Un dato leggermente inferiore rispetto a ieri anche se va detto che il numero di esami effettuati è decisamente inferiore (ieri 9264 tamponi). E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute.

Tornano purtroppo a salire i decessi che oggi toccano quota 26 (ieri 10) per un totale di 2.239 dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente però anche le guarigioni crescono, superando nuovamente quota mille, 1.061 per l’esattezza per un totale di 52.258 guariti in totale.

Stando a questi numeri nelle ultime 24 ore in Sicilia si registra un saldo negativo di 234 unità sul totale dei positivi nell’isola che a oggi si attesta a 33.380 persone. Di questi 1.008 sono ricoverati con sintomi mentre 173 sono in Terapia intensiva per un totale di 1.181 ospedalizzati. I restanti 32.199 positivi sono invece in isolamento domiciliare.

I casi sono così distribuiti nelle province dell’Isola: Catania 269 casi, Palermo 228, Messina 77, Ragusa 37, Trapani 66, Siracusa 86, Agrigento 33, Caltanissetta 27, Enna 29.