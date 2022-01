Covid 19, sono 786 i nuovi positivi in provincia: lieve calo dei casi a Siracusa

Sono 7.917 i positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 50.327 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della salute. Sale così a 590.777 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 226.104 gli attuali positivi sull’isola (5.811 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 1.460 le persone ricoverate con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 155 le persone in terapia intensiva con 12 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 2.055 nuove persone dimesse o guarite per un totale di 356.337 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 51 decessi (8.336 il totale).

La regione Siciliana comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 1 il 26/01/22; 10 il 25/01/22; 26 il 24/01/22; 3 il 23/01/22; 4 il 22/01/22; 2 il 21/01/22; 1 il 17/01/22; 2 il 15/01/22; 1 il 11/01/22 e 1 il 06/01/22.

I 7.917 nuovi positivi al Covid 19 sono così suddivisi nelle varie province dell’isola: Palermo 2327, Catania 1393, Messina 1026, Siracusa 786, Ragusa 804, Trapani 416, Agrigento 466, Caltanissetta 536 ed Enna 163.

Per quanto riguarda i dati del capoluogo aretuseo anche oggi si registra un calo delle persone attualmente positive: 3759 (31 in meno rispetto a ieri). Di questa sono 57 quelle ricoverate con sintomi nei reparti ordinari Covid, mentre sono 4 le persone in terapia intensiva e 221 quelle in isolamento fiduciario (si evidenzia che il dato è esclusivamente riferito alle persone che risiedono nel comune capoluogo).