Covid-19, stabili i nuovi contagi in Sicilia. In aumento i casi a Siracusa

Sono 792 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, in linea con i dati di ieri, su 7.109 test effettuati, così come riporta l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 24 i morti.

Gli ultimi 792 contagi portano il totale degli attuali postivi in Sicilia a 33.883 (ieri erano 32.598), di cui 32.629 in isolamento domiciliare, 1.076 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.071) e 178 ricoverati gravi in Terapia intensiva con 13 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Il totale dei casi di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia è invece arrivato a 84.529, le guarigioni sono 48.491 (728 nelle ultime 24 ore), mentre il totale delle vittime nell’Isola è arrivato a 2.131 (come detto 24 in più rispetto a ieri).

I casi sono così distribuiti nelle province dell’Isola: Catania 209 casi, Palermo 271, Messina 89, Ragusa 47, Trapani 3, Siracusa 68, Agrigento 7, Caltanissetta 85, Enna 13.