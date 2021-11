Covid, 84 positivi in più da ieri a Siracusa e provincia

Sono 648 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 25.059 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 640.

L’incidenza sale al 2,6%, era al 2,3%. L’Isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 1.930 casi, al secondo il Veneto con 1.928 casi, al terzo il Lazio con 1.079 casi.

Gli attuali positivi sono 10.092 con un aumento di 59 casi. I guariti sono 583 mentre si registrano 6 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.137.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 386 i ricoverati, con 16 ricoverati in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 36, due in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo 167 casi, Catania 103, Messina 130, Siracusa 84, Ragusa 28, Trapani 45, Caltanissetta 39, Agrigento 38, Enna, 14.