Covid, a Siracusa e provincia 3 nuovi casi. In calo il tasso di positività

Sono 192 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.201 tamponi elaborati. Un lieve calo, dunque, rispetto a ieri e con un tasso di positività che scende all’1,9%. Sono 2 i morti, per un totale di 5990 vittime della pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. L’Isola oggi è la terza regione per numero di contagi, dopo Campania, 210, e Lombardia, 205.

In aumento oggi anche i ricoveri. Sono 131 i degenti nei reparti ordinari 18 nelle terapie intensive; 152 i guariti. Gli attuali positivi sono 3547, di cui 3398 in isolamento domiciliare.

Questi i dati delle nove province: Caltanissetta 54, Messina 33, Agrigento 23, Enna 23, Trapani 20, Palermo 14, Catania 12, Ragusa 10 e Siracusa 3.