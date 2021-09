Covid, altri 73 positivi in provincia di Siracusa. La Sicilia è la regione con più nuovi casi

In Sicilia 422 nuovi casi Covid e 3 decessi (per un totale di 6.785 vittime dall’inizio dell’emergenza a oggi), su 10.771 tamponi processati.

I casi attuali ammontano a 17.003, (-264); i guariti in totale sono 272.734, (+683 nelle ultime 24 ore).

Sul fronte ospedaliero sono adesso 607 i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 73, 4 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi sono così suddivisi: Palermo 68, Catania 140, Messina 24, Siracusa 73, Ragusa 37, Trapani 48, Caltanissetta 17, Agrigento 10, Enna 5.

La Sicilia è la regione con più nuovi casi, 422; seguono l’Emilia Romagna, 340; il Veneto, 316; la Lombardia, 304; la Campania 282 e il Lazio 272. I ricoverati con sintomi sono 3.435, 62 in meno; di cui 483 (+2) in terapia intensiva, 22 gli ingressi del giorno.