Covid, crescono i positivi in Sicilia. Boom di contagiati a Siracusa e provincia in 24 ore

Crescono i nuovi positivi al Covid in Sicilia nella ultime 24 ore. A fronte di 7.308 tamponi effettuati sono stati riscontrati 1.299 nuovi contagi.

Sono 31 le nuove vittime per un totale di 2.412 dall’inizio della pandemia. Mentre gli attuali positivi sono 33.868 con un aumento di 481 attuali positivi. Negli ospedali i ricoverati sono 1240, di cui 1069 in Malattie infettive e 171 in terapia intensiva. I guariti sono 787.

I dati sono contenuti nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulla pandemia pubblicato sul sito del ministero della Salute. I casi sono così suddivisi: Catania 296, Palermo 295, Messina 262, Ragusa 23, Trapani 79, Siracusa 121, Caltanissetta 87, Agrigento 70, Enna 66.