Covid, in provincia di Siracusa 142 nuovi positivi in 24 ore

Sono 1.120 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo aggiornamento sul sito del ministero della Salute, su 16.541 test effettuati.

Su 22.971 attuali positivi in 1.319 risultano ospedalizzati, di cui: 1.148 ricoverati con sintomi, 171 in terapia intensiva e in isolamento domiciliare gli altri 21.652.

I dimessi o guariti in totale sono 158.478 (331 nelle ultime 24 ore), mentre i decessi sono 5.038 (9 nelle ultime 24 ore).

I nuovi casi in Sicilia sono così distribuiti: Palermo 431, Catania 112, Messina 162, Siracusa 142, Trapani 65, Ragusa 64, Caltanissetta 49, Agrigento 66, Enna 29.