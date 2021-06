Covid, in provincia di Siracusa 2 casi in 24 ore. Tornano gli “Open days” Pfizer e Moderna per fragili e over 60

Sono 84 i nuovi positivi in Sicilia al Covid 19 nelle ultime 24 ore su 12.892 tamponi processati tra rapidi e molecolari. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 231.455 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 4.352.

Negli ospedali i ricoverati sono 195, dieci in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, uno in più di ieri.

Rispetto a ieri si contano altre 100 persone dimesse o guarite per un totale di 221.138 dall’inizio dell’emergenza e nessun nuovo decesso (5.965 in totale).

I nuovi casi sono così suddivisi nelle province siciliane: Palermo 2 nuovi casi, Catania 27, Messina 4, Siracusa 2, Trapani 9, Ragusa 13, Agrigento 1, Caltanissetta 11, Enna 15.

Sul fronte vaccini, tornano gli “Open days” in tutti gli hub delle province siciliane. L’iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione siciliana.