Covid in provincia di Siracusa, 49 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 868 i nuovi positivi in Sicilia al Covid 19 nelle ultime 24 ore su 14.406 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal Ministero della Salute. Sale così a 251.277 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 15.584 (387 in più rispetto a ieri).

Di questi 459 sono ricoverati con sintomi nei vari ospedali siciliani, mentre sono 59 le persone in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Dati che portano la Sicilia sempre più vicina al giallo, visto che il 15% dei ricoveri in area non critica è di 475 persone e il 10% delle terapie intensive vorrebbe dire 73 ricoveri.

Cresce fortunatamente anche il numero dei guariti 472 in più rispetto a ieri per un totale di 229.584 dall’inizio dell’emergenza, ma purtroppo si contano altri 9 decessi (6.109 il totale).

Gli 868 nuovi positivi in Sicilia sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 164, Catania 199, Messina 8, Siracusa 49, Ragusa 129, Trapani 59, Caltanissetta 94, Agrigento 133 ed Enna 33.